كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: الفصل التعسفي من قبل الولايات المتحدة ليس واقعيا أو حكيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، إن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بفصل الصين تعسفًا لن يكون واقعيًا أو حكيمًا، ردًا على تجدد التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع بكين.

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي يومي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الصين، يوم الخميس، ردًا على مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، جون بولتون، إنها لا تعتزم التدخل في الانتخابات الأمريكية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قال "بولتون"، الذي قال، إن "ترامب" طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينج للفوز بإعادة انتخابه.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بكبير الدبلوماسيين الصينيين، يانج جيتشي، في ولاية هاواي، في محادثات رفيعة المستوى وجهًا لوجه أصبحت نادرة وسط توترات بين الخصمين الاستراتيجيين.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن "يانج" أبلغ "بومبيو" أن واشنطن بحاجة إلى احترام مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية ووقف تدخلها في مسائل مثل هونج كونج وتايوان وشينجيانج والعمل على إصلاح العلاقات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان، إن "بومبيو"، الذي تم انتقاده بشدة من قبل دبلوماسيين صينيين ووسائل إعلام حكومية، شدد على "الحاجة إلى تعاملات متبادلة بالكامل بين البلدين".

وأضافت: "كما شدد على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المستمر ومنع تفشي المرض في المستقبل."

وقال وو شين بو عميد، معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان في شانجهاي يمكن أن يقلل هذا الاجتماع من "دبلوماسية الميكروفون" بين الجانبين المتنازعين، لكنه قال، إنه يشك في أن يؤدي ذلك إلى استقرار العلاقات.