كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يعرض للصحفيين الروس "غرفته السرية" في الكرملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين من قناة روسيا الأولى ما وصفه أحد مراسليها بـ"الغرفة السرية" للرئيس.

بعد أن عرض على الصحفيين مكتبه، قال لهم "بوتين" بعد ذلك: "هناك غرفة طعام وغرفة استرخاء" خلف باب المكتب، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكنني أحذركم، لم أقم بأي استعدادات هناك مسبقًا، لذا فهناك جو عمل في الغرف. من المحتمل أنكم أول صحفيين تزوروها".

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بالإضافة إلى ذلك، أظهرت لقطات روسيا 1 مكتب الرئيس في المكتب، حيث شوهدت الحرف اليدوية والرسومات للأطفال، التي تم تقديمها إليه خلال رحلات العمل المختلفة،

كانت هناك أيضًا صورة للقيصر الروسي بيتر على حائط المكتب.

عند إطلاع الصحفيين على "غرفته السرية"، أشار "بوتين" إلى أنه يتصل أحيانًا بأحفاده عندما يكون في مكتبه بالكرملين. عندما سُئل عن "الجو" هناك، وقال الرئيس الروسي، إنه "لا يفكر حتى في ذلك".