كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيكتوريا تشهد ارتفاعا مضاعفا مرة أخرى في حالات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان ارتفاعًا مضاعفًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، مما يثير الشكوك حول مدى سرعة استئناف الاقتصاد.

وقالت أناليس فان ديمن، نائبة كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا: "نأمل أن تكون هذه ليست بداية موجة ثانية ونفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الأمر ليس كذلك"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "آمل أن تكون هذه نقطة خاطئة وأن نستمر في الاتجاه النزولي."

وأوضحت "ديمن": "لا نريد أن نغتنم أية فرص وإذا استمر في الصعود سنأخذ كل ذلك في الاعتبار عندما نقرر ما إذا كنا سنخفف المزيد من يوم الاثنين أم لا".

ارتفع رصيد الولاية بمقدار 13 إلى 1792 بعد 18 حالة جديدة يوم الخميس و 21 في اليوم السابق. وأبلغت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، وعاصمتها سيدني، عن سبع حالات جديدة، مما رفع حصيلة البلاد إلى 7409.

ولم تسجل ولايات وأقاليم أخرى حالات جديدة.

Advertisements

تم اعتبار أستراليا واحدة من أفضل قصص النجاح في الحد من فيروسات التاجية في العالم.

وإجمالاً، توفي 102 شخصًا بسبب فيروس كورونا في أستراليا، لكنها لم تبلغ عن حالات وفاة جديدة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وتقول أجزاء من أستراليا، إنها قضت على الفيروس مع قيام بعض الولايات والأقاليم بإعادة فتح الحدود للسماح بالسفر الداخلي بينما تعود صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمطاعم إلى العمل.

تخطط فيكتوريا، التي تُعد ملبورن عاصمة لها، لبدء تخفيف القيود الأسبوع المقبل، مما يسمح بإعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمراكز الرياضية الداخلية وأماكن الحفلات الموسيقية اعتبارًا من يوم الاثنين.

ومع ذلك، فإن الارتفاع في الحالات الجديدة ألقى بظلال من الشك على الخطة.

يقوم الفيكتوريون بالفعل بوضع خطط عطلة.

باعت شركة النقل النفاثة Jetstar، وهي وحدة تابعة لشركة Qantas، ما يقرب من 70،000 تذكرة صباح الجمعة، مع ملبورن إلى جولد كوست وكيرنز من بين الطرق الأكثر شعبية.