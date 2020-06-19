شيشاوة.. توقيف 5 شبان متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من الشارع

تمكنت عناصر الدرك الملكي، ليلة أمس الخميس، من توقيف 5 أشخاص، يشتبه في تورطهم في عملية سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية في منطقة اولاد حدو، ضواحي شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا بعد توصلها بشكايات، تفيد تعرض المنطقة لسرقة أسلاك كهربائة نحاسية من طرف عصابة متخصصة في هذا النوع من السرقة.

وأضافت المصادر ذاته أن الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة، يشتبه في تورطهم في عدة عمليات سرقة في المنطقة.

ووضع الموقفون رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار تقديمهم أمام العدالة.