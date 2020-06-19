توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا.. 164 بالرباط سلا القنيطرة وحدها !

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 7 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 5 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف جل نصف حالات الإصابة الجديدة (206حالة) بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي عرفت تسجيل 164 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، وهي الجهة التي تفجرت بها بؤرة وبائية بمنطقة لالة ميمونة،

كما سجلت بجهة 22 حالة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 15 حالة بجهة مراكش آسفي، و4 بالدار البيضاء سطات، فيما سجلت حالة واحدة بجهة فاس مكناس.