عاجل.. ارتفاع جديد و”مخيف”…تسجيل 206 حالات جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 9280 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بعد 206 حالة جديدة.
وجاءت هذه النتائج بعد إجراء 9128 تحليلا مخبريا ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.
بالمقابل، اشتق ر عدد الوفيات في 213 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى8081 حالة، بعد تسجيل 40 حالات شفاء جديدة.
وكشفت أرقام الوزارة أن عدد الحالات النشطة ارتفع ليصل إلى 986 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 488795 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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