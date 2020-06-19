وفاة طفل جراء سقوطه من الطابق الخامس في إقامة في طنجة

لقي طفل مصرعه، مساء أمس الخميس، بعد سقوطه من الطابق الخامس في إقامة الديوانيين في حي النصر في طنجة.
وحسب مصدر مطلع، فإن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 4 سنوات، وكان قد سقط من شرفة شقة في غفلة من والديه في الطابق الخامس من مبنى الديوانيين في حي النصر.
وذكر المصدر ذاته أن رأس الطفل ارتطم بقوة على الأرض، ماخلف هلعا في صفوف سكان الحي، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات.
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