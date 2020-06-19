دراسة: كورونا كان موجودا في إيطاليا قبل شهرين من اكتشافه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجد باحثون إيطاليّون أن فيروس كورونا المستجدّ كان موجودًا في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو، شماليّ إيطاليا، منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، أي قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة بالمرض في البلاد.

والدراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، ونشرت نتائجها اليوم، الجمعة، وفحصت "40 عينة من مياه الصرف الصحي أُخذت بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2020".

وأضاف المعهد الحكومي، الذي يُعتبر مرجعًا في البلاد، "أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر أن إيه) لفيروس سارس-كوف-2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18/12/2019".

وعُثر على الآثار نفسها أيضًا في مياه الصرف الصحي في بولونيا (وسط شمال) في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، فيما أُعلن رسميًا عن أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في العشرين من شباط/فبراير في مدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

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وأشار المعهد إلى أن التحاليل لم تكشف عن أي أثر لكورونا المستجدّ في مياه الصرف الصحي في العينات المأخوذة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقال المعهد إنّ "هذه الدراسة يمكن أن تساعد في فهم بداية انتقال الفيروس في إيطاليا وتعطي معلومات متماسكة مقارنة" بتحاليل أُجريت في فرنسا على عيّنات من مصابين أُدخلوا إلى المستشفيات وجاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لناحية إصابتهم بسارس-كوف-2، تعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2019".

وذكر المعهد أيضًا دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة في عينات أُخذت في منتصف كانون الأول/يناير، "قبل نحو أربعين يومًا من اكتشاف أول إصابة محلية" بالمرض في إسبانيا.