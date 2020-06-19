وزير الخارجية الليبي: كل الخيارات مفتوحة للرد على تركيا

الجمعة 19 يونيو 2020

أكد عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، الجمعة، أن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده للرد على التدخل التركي الغاشم.



وأوضح الحويج في تصريحات إعلامية، أن التدخل التركي يعد انتهاكا لسيادة ليبيا وأن الليبيين يدعمون مبادرة القاهرة ووقف إطلاق النار، وتابع قائلًا"حكومة الوفاق برئاسة السراج انتهت شرعيتها".

وعاد وزير الخارجية الليبي الخميس من موسكو عقب إنتهاء جولة من النقاشات والمباحثات رفقة الدكتور أحميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة.

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حيث التقى الوفد الليبي، (ميخائيل بوغدانوڤ) نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط و دول إفريقيا وكبير مستشاري وزارة الخارجية الروسية السفير الروسي السابق بليبيا ومسؤولين رفيعي المستوى في موسكو.

وتقول الخارجية الليبية إن الاجتماعات المطولة بمقر وزارة الخارجية الروسية تناولت بشكل أساسي دعم الجهود الروسية لوقف إطلاق النار وتفعيل (إعلان القاهرة ومخرجات برلين) وبحث الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

وأكدت أن روسيا ثمّنت موقف القيادة العامة ومجلس النواب من إعلان مبادرة القاهرة وخاصة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي والتي ترتكز على خروج المرتزقة الأجانب ورفض العدوان الأجنبي وتفكيك المليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب وضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات .

يأتي ذلك بعد إلغاء موسكو الأحد الماضي زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها، سيرجي لافروف، ووزير دفاعها سيرجي شويغو، إلى تركيا لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه جرى تأجيل الزيارة دون توضيح سبب الإلغاء لكن خبراء أكدوا حينها أن استمرار الخلافات بين الدولتين في الملف الليبي هو السبب الأقوى.