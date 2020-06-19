شكرا لقرائتكم خبر عن "الوكالة الذرية" تطالب إيران بفتح منشأتين نوويتين أمام المفتشين والان نبدء بالتفاصيل
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق على قرار اليوم الجمعة يدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة بعدما منعت إيران على مدى أسابيع المفتشين من دخول المنشأتين.
ويزيد القرار من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحصلت رويترز على نسخة منه، على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة".
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