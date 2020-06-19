شكرا لقرائتكم خبر عن "البرق" يقتل 5 أطفال من بينهم امرأة حبلى في غينيا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت الحكومة في غينيا أن خمسة أطفال، من بينهم امرأة حبلى (16 عاما)، توفوا بسبب البرق في البلاد.
وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان مساء أمس الخميس إن سبعة آخرين أصيبوا، خلال "عاصفة رعدية عنيفة" في مقاطعة دابولا، بوسط غينيا.
وكان الضحايا يشاركون في مراسم تعميد وتتراوح أعمارهم ما بين عامين و17 عاما، طبقا للبيان.
ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.
وغالبا ما تقام مراسم التعميد في غينيا، في الهواء الطلق، تحت الأشجار أو على شواطئ البحيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر "البرق" يقتل 5 أطفال من بينهم امرأة حبلى في غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.