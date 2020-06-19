شكرا لقرائتكم خبر عن "البرق" يقتل 5 أطفال من بينهم امرأة حبلى في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الحكومة في غينيا أن خمسة أطفال، من بينهم امرأة حبلى (16 عاما)، توفوا بسبب البرق في البلاد.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان مساء أمس الخميس إن سبعة آخرين أصيبوا، خلال "عاصفة رعدية عنيفة" في مقاطعة دابولا، بوسط غينيا.

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وكان الضحايا يشاركون في مراسم تعميد وتتراوح أعمارهم ما بين عامين و17 عاما، طبقا للبيان.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وغالبا ما تقام مراسم التعميد في غينيا، في الهواء الطلق، تحت الأشجار أو على شواطئ البحيرات.