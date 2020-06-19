السودان يوقف قياديين إخوانيين بارزين جراء نشاط تخريبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات السودانية، الجمعة، اثنين من القيادات البارزة في نظام الإخوان البائد، بعد ضبطهما متورطين في نشاط تخريبي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إنه تم توقيف الأمين العام للحركة الإسلامية السياسية بولاية الخرطوم عبدالقادر محمد زين، والإخواني اللواء المتقاعد عمر نمر، بعد ضبطهما في اجتماع لنظامهما المعزول في منطقة الجيلي شمال الخرطوم.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن القياديين يواجهان تهم إدارة نشاط سياسي عبر حزب محظور في السودان، وأن عقوبة ذلك تصل إلى السجن لسنوات وفق قانون تفكيك تنظيم الإخوان الإرهابي.

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وقضى قانون تفكيك نظام الإخوان وإزالة التمكين الذي أجازته السلطة الانتقالية في السودان قبل أشهر، بحل حزب الرئيس المعزول عمر البشير "المؤتمر الوطني" وهو الواجهة السياسية للحركة الإسلامية الإخوانية، ومنع منسوبيه من ممارسة أي نشاط طوال الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر لـ"الخليج 365" إلى أن لجنة إزالة التمكين تتبعت هذه العناصر الإخوانية إلى أن ضبطتها متورطة في اجتماع تخللته خطط تخريبية للفترة الانتقالية والانقضاض على مكتسبات ثورة ديسمبر التي تسبب في الإطاحة بالبشير.

ولفتت إلى أنه تم إيداع المتهمين حراسة الشرطة وفتح بلاغات في مواجهتم بموجب قانون تفكيك النظام البائد، توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة.