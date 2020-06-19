ترامب يراهن على "أكبر ناتج محلي في التاريخ" لهزيمة بايدن "الضعيف"

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معتمدا على تحقيق ما قال إنه "أكبر إجمالي ناتج محلي في التاريخ"، وكون جو بايدن المرشح الديمقراطي أضعف من هيلاري كلينتون منافسته في الانتخابات السابقة.

وفي حواره مع صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، الخميس، حول تقييمه للسباق ضد منافسه بايدن مقارنة بهيلاري كلينتون عام 2016، قال ترامب عن خصمه الديمقراطي: "إنه أضعف، لكن الآلة أقوى؛ لأنهم يائسون."

وبالإشارة إلى زيادة التوظيف ومبيعات التجزئة خلال مايو/أيار مع إعادة فتح الولايات من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، أوضح الرئيس أن الاقتصاد سيكون "منصة أفضل" له للفوز خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح ترامب خلال المقابلة بالبيت البيضاوي: "أمامنا أربعة أشهر حتى الانتخابات. نمضي (أعلى وأعلى) كل شهر. الربع الثالث سيشهد أعلى إجمالي ناتج محلي في تاريخ البشرية. إنه كما سباق الخيول – نوعا ما أعتقد أن هذه منصة أفضل. سنكتشف ذلك."

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ولفت ترامب إلى أن "الديمقراطيين لا يريدون فتح (الاقتصاد). يقاتلون كالجحيم. لا يريدونني أن أنظم تجمع السبت. التجمع حاشد."

ويشير الرئيس الأمريكي إلى تجمع العودة المقرر إقامته السبت، في أوكلاهوما، حيث عبر بعض المسؤولين عن مخاوفهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ومجددا أعرب ترامب عن مخاوفه بشأن الضغط للسماح بمزيد من التصويت عبر البريد، قائلًا: "التصويت عبر البريد الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها؛ لأن (الديمقراطيين) يغشون وينهبون ويسرقون. إنهم لا يرسلون (بطاقات الاقتراع) لمناطق بعينها، معظمها أماكن الجمهوريين. هناك الكثير من التصويت غير القانوني."

وفي أعقاب قيام المحتجين بإسقاط بعض التماثيل، قال الرئيس إنه يخطط لإصدار "بيانًا قويًا" بشأن حماية المعالم الفيدرالية، مشيرًا إلى أن بعض تلك (التماثيل) تعد "أعمالا فنية رفيعة مثل تلك التي تراها في أوروبا".