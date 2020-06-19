تعرف على حالة الطقس في الإمارات يوم اليوم الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

الخليج 365 ـ متابعات توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا، ويحدث المد الأول عند الساعة 48:12 والمد الثاني عند 00 :00 والجزر الأول عند الساعة 27:17 والجزر الثاني عند الساعة 17:07. أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12: 09 والمد الثاني عند الساعة 19: 52 والجزر الاول عند الساعة 14: 37 والجزر الثاني عند الساعة 02: 50 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 40 29 80 30

