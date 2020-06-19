شكرا لقرائتكم تنسيق استراتيجي أوروبي بشأن إيران.. وفرنسا تأمل بتعاون طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف لودريان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب اليوم، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح البيان أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون محادثات اليوم لتحديد الاستراتيجية التي سيتم تبنيها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.