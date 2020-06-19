وكالة الطاقة الذرية تتبنى قرارًا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي

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فيينا: تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قرارًا يدعو رسميًا إيران إلى السماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، كما ذكرت مصادر دبلوماسية لفرانس برس.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

