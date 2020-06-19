شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: لولا ثورة 30 يونيو لعلقت المشانق للمثقفين والصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشعب المصرى بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مضيفا أن 30 يونيو الثورة التى خرج فيها المصريون من كافة المدن لإسقاط حكم المرشد و الجماعة الإرهابية، التى كانت تريد هلاكا للدولة و دخولها فى نفق مظلم .

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصريين أعطوا درسا لجماعة الإخوان الإرهابية لن ينسوه و أن جماعة الإخوان الإرهابية مهما فعلت لم تتمكن من خداع الشعب المصرى مرة أخرى، مشيرا الى أن ثورة 30 يونيو جعلت مصر تقف على الطريق الصحيح و أنه لولا ثورة 30 يونيو لدخلت الدولة المصرية فى نفق مظلم و لغاب الأمن و انتشرت الفوضى و الارهاب .

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و تابع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا : " لولا ثورة 30 يونيو لكنت فى خبر كان و لعلقت المشانق للصحفيين و المثقفين ،و لعم الخراب على مصر ".