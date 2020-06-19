الخطة التفصيلية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد ، نستعرض أبرز المحاصيل الاستراتيجية ومستهدفاتها خلال العام الجديد من واقع خطة الحكومة للسنة المالية الجديدة :
1- المحاصيل السكرية : من المتوقع أن ترتفع لتمثل 85% العام 2020/2021 مقابل 82% العام الجارى 2020/2019.
2- محاصيل البقوليات : من المتوقع أن ترتفع لتمثل 25% العام 2020/2021 مقابل 22% العام الجارى 2020/2019.
3- محاصيل الحبوب : من المتوقع أن ترتفع لتمثل 80% العام 2020/2021 مقابل 76% العام المالي الجارى 2020/2019.
4- المحاصيل الزيتية : من المتوقع أن ترتفع لتمثل 12% العام المالي 2020/2021 مقابل 7% العام المالي الجارى 2020/2019.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحقق الأمن الغذائي، لاسيما من خلال مخزون استراتيجي أمن يكفي احتياجات الدولة ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رساله طمأنه لجموع الشعب لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث دعا المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية.
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