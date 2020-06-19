شكرا لقرائتكم خبر عن نص تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية علي تعديل القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتي تفيد بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد في حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة.

يأتى ذلك بدلأً من النص الحالي بالقانون رقم 198 لسنه 2017، حيث كانت المدة التي تضاف في حاله التقدم بتظلمات 3 أيام، بهدف إضفاء مزيد من السرعة علي سير عملية الأنتخابات أو الاستفتاء بحسب الأحوال وعدم إطاله أمدها.

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وإلي نص التعديلات :

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:

مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.