شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترد على شائعة تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي لقاحات غير مطابقة للمواصفات سواء للحمى القلاعية، أو غيرها.

وأوضحت الوزارة، أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية المستوردة أو المحلية سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية الدولية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية على جميع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي فواكه أو محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها الفواكه سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، ارتفعت جميع الصادرات الزراعية المصرية في الفترة بدايةً من يناير 2020، وحتى 2 يونيو الجاري لتصل إلى 3 مليون و226 ألفاً و150 طناً، خاصة 13صنفاً من الفواكه والخضروات، تشمل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والعنب والثوم والجوافة، حيث احتلت صادرات الموالح المركز الأول بإجمالي مليون و354 ألف طن، والبطاطس الثاني 628 ألف طن، وكذلك احتل البصل المركز الثالث بـ 240,089 ألف طن.