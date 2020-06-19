وزراء خارجية أوروبا يجتمعون لتحديد الاستراتيجية بشأن إيران

أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون محادثات اليوم لتحديد الاستراتيجية بشأن إيران للشهور المقبلة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين يجتمعون في برلين، سيبحثون أيضا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران هذا الأسبوع
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه سيجدد الدعوة خلال اجتماع اليوم، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
وعبر لودريان عن أمله في أن تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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