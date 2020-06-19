السفير الروسي في بكين يؤكد زيارة بوتين للصين في 2020

قال السفير الروسي في بكين أندريه دنيسوف، اليوم الجمعة، إنه من المؤكد أن تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين في عام 2020، لكن الموعد الدقيق لها لا يزال مجهولا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف السفير: "هذا العام، تم الافتراض، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي إلى الصينستتم في أوائل الخريف. لكن لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الدقيق لها. نتوقع أن تتم زيارة الرئيس بوتين للصين بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام".
وتابع السفير الروسي القول: "من الممكن أن يتم تغيير التواريخ. من الناحية
وقال دنيسوف أيضا، إن روسيا تنتظر مشاركة الرئيس الصيني في فعاليات قمة دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وفعاليات منظمة شنجهاي للتعاون، التي ستعقد في خريف عام 2020.
وأشار دينيسوف إلى أن روسيا هذا العام تترأس منظمة شنجهاي للتعاون وكذلك مجموعة "بريكس"، ولذا ستعقد قمم المنظمتين هذا العام في روسيا.
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