الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين الكوريين الشماليين في العالم

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين القادمين من كوريا الشمالية لم يتجاوز 762 شخصا في جميع أنحاء العالم نهاية العام الماضي، أي أن هذا العدد قليل نسبيا مقارنة باللاجئين من دول أخرى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير نشرته اليوم الجمعة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يحتفل به

العالم في 20 يونيو من كل عام، إن عدد اللاجئين القادمين من كوريا الشمالية بلغ 762 شخصا في أواخر العام الماضي.

وأضافت أن 124 لاجئا كوريا شماليا قدموا طلبات اللجوء وينتظرون نتائجها.

وقالت المفوضية لإذاعة "صوت أمريكا" إنها قدرت عدد اللاجئين الكوريين الشماليين بناء على البيانات التي

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قدمتها الدول المستضيفة للاجئين.

ولا تشمل الأرقام اللاجئين الكوريين الشماليين الذين حصلوا على إقامة دائمة أو جنسية، والمنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية والصين.

وكان عدد اللاجئين الكوريين الشماليين وعدد مقدمي طلبات اللجوء الكوريين الشماليين قد بلغ 802 شخصا و152 شخصا على التوالي في أواخر عامي 2018 و2019.

وأظهر التقرير أن كندا استضافت 412 لاجئا كوريا شماليا لتتصدر قائمة الدول المستضيفة للاجئين الكوريين الشماليين، تليها ألمانيا (85 شخصا) وبريطانيا (78 شخصا) وروسيا (50 شخصا).