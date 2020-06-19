الولايات المتحدة مستعدة للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية

أكدت الولايات المتحدة استعدادها، للتصدي وتوفير الحماية، ضد التهديدات الكورية الشمالية، إذا ظهرت ضرورة لذلك ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ ديفيد هيلفي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت:"لن تضعف يقظتنا تجاه أي تهديدات أو أعمال استفزازية. قمنا بتشكيل علاقات تحالف وثيقة مع كوريا الجنوبية، للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية، في حال ظهرت ضرورة لذلك".
وتصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين، عندما فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصالات المشترك، في مجمع كايسونج الصناعي، بالقرب من الحدود بين الكوريتين في 16 يونيو.
وقبل ذلك، هددت كوريا الشمالية مرات عديدة، بهدم المكتب وحتى بالانسحاب من الاتفاقية العسكرية مع جارتها الجنوبية، إذا لم تمنع الأخيرة، الناشطين عن إرسال مواد دعائية إلى كوريا الشمالية.
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