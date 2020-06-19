الادعاء العام الصيني يوجه تهمة التجسس لمواطنين كنديين

قال الادعاء العام الصيني، اليوم الجمعة، إنه وجه تهمة التجسس ضد مواطنين كنديين اثنين محتجزين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وألقت السلطات الصينية القبض على الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريج، ورجل الأعمال، مايكلسبافور، في ديسمبر سنة 2018.
وقبل ذلك اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة "هواوي"، منج وانزو، في فانكوفر بناء على مذكرة أمريكية.
وقد أدت هذه الخطوات إلى توتر فيالعلاقات بين بكين وأوتاوا وتبادل للاتهامات.
وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرا عن أسفه، متهما بكين بأنها "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، مشيرا إلى أن إيقاف السلطات الصينية لمواطنين كنديين على أراضيها مرتبط باعتقال السلطات الكندية مسؤولة في شركة "هواوي".
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