الجزائر تبدأ محادثات الطاقة الشمسية "المحلية"

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، أن الجزائر بدأت محادثات مع مبادرة ديزيرتك الصناعية، لإطلاق مشروعات طاقة شمسية محلية، وفقًا لسكاي نيوز.
وكانت الجزائر، عضو أوبك والمصدرة للغاز، أعلنتالشهر الماضي خططا لإقامة محطات طاقة شمسية قيمتها 3.2 إلى 3.6 مليار دولار، من أجل إنتاج الكهرباء للسوق المحلية وتصدير الفائض.
ويهدف ذلك إلى صيانة صادرات الغازالمستخدم حاليا في إنتاج 98 بالمئة من إجمالي الكهرباء، وسط طلب محلي متنام.
وأبلغ عرقاب البرلمان أن هذا جزء من استراتيجية تحول وطنية لقطاع الطاقة.
وتحاول الجزائر التكيف مع الضغوط المالية عقب تراجع أسعار النفط الخام العالمية، مما قلص إيراداتها من تصدير الطاقة، الرافد الرئيسي لميزانية الدولة.
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