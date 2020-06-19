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فرنسا تسجل 28 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت المديرية العامة للصحة إن هناك تدهورا طفيفا في منطقة نورماندي، حيث تجاوز معدل تكاثر الفيروس عتبة العدوى

المحددة عند 1، ليصل إلى 1.14، ما يعني أن شخصا واحدا يمكنه أن ينقل العدوى لأكثر من شخص.

 

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ويوم الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء مرحلة جديدة من

تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين 15 يونيو مع الإسراع بفتح الاقتصاد.

 

جدير بالذكر أن فرنسا بدأت في 11 مايو رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.

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