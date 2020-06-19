نوفاك: نتوقع توازن الطلب والعرض في سوق النفط قريبا

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن ﻳتوازن اﻟﻌرض ﻣﻊ اﻟطﻠب في سوق النفط العالمية بحلول نهاية يونيو الجاري أو مطلع يوليو القادم.

وقال في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الخميس عقب مشاركته في اجتماع للجنة مراقبة مجموعة "أوبك+": "نحن قريبون من الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب في أواخر يونيو أو مطلع يوليو، لأننا نشهد

نموًا مستمرًا في الطلب بالتوازي مع رفع تدابير مكافحة الأزمات والعزل الصحي وانتعاش حركة النقل البري والجوي رغم وجود جوانب سلبية مثيرة للقلق وتتعلق بالمخاوف حول حدوث موجة ثانية من الجائحة".

وأكد نوفاك أن أسعار النفط الحالية في حدود 40 دولارًا

للبرميل "تعكس الوضع الفعلي"، مضيفا أن الأسعار شهدت ارتفاعا مضاعفا تقريبا خلال الشهر والنصف الماضيين، أي منذ بدء سريان اتفاق الخفض.

وبخصوص سير تنفيذ اتفاق "أوبك+" الجديد لخفض الإنتاج، قال نوفاك إن بعض الدول الموقعة لم تحقق حصتها من التخفيضات في مايو الماضي بحجم 1.3 مليون برميل يوميًا.

وبذلك بلغ إجمالي التخفيضات ضمن المجموعة 87% من الحجم المتفق عليه، أي قرابة 8.4 مليون برميل مقابل 9.7 مليون برميل مقررة.