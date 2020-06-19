جون بولتون : ترامب غير مؤهل للرئاسة

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن دونالد ترامب غير مؤهل لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف بولتون في مقابلة مع "إيه.بي.سي نيوز": "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب... لا أظن أن لديه الكفاءة اللازمةلأداء الوظيفة".
وكان بولتون أحد صقور السياسة الخارجية الأمريكية لمدة طويلة، وغادر البيت الأبيض في سبتمبر.
وفي أجزاء من روايته لأحداث دارت في الكواليس، اتهم بولتون الرئيس بارتكاب أخطاء فادحة سعيا للفوزبولاية رئاسية جديدة، منها أنه طلب صراحة مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ له في الفوز.
واستشهد بولتون في مذكراته بالكثير من المحادثات التي أبدى فيها ترامب "سلوكا غير مقبول على الإطلاق على نحو قوض شرعية الرئاسة ذاتها".
وأثارت الاتهامات غضب ترامب الذي انتقد شخصية بولتون ووصف مستشاره السابق بأنه "كاذب" و"غبي".
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