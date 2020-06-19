كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات: التعاون والتضامن جوهر الوصفة للخروج من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الخميس، خلال الاجتماع المرئي لمبادرة "الحزام والطريق" الذي دعت له الصين: إن التعاون والتضامن جوهر الوصفة الأهم للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد: لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً ومهماً في مساعدة شركائها خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الإماراتية بلغ أكثر من 935 طنا من المعدات الطبية تكفي لمساعدة ما يقارب 900 ألف من الكوادر الطبية العاملة على محاربة المرض في 66 دولة حول العالم.

وثمن الدور الرئيسي الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في دعم ومساندة المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجائحة.

وقال: إننا "نقدر عاليا ونثمن بشدة الدور الذي اضطلعت بها الصين خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا"، مؤكدا على "الأهمية الكبيرة لمبادرة الحزام والطريق ودورها في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي في عدة قطاعات حيوية".

كما أكد على أن الحديث عن التعاون الدولي يقود إلى الحديث عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل أساسا صلبا للتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة.

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وأوضح أن الإمارات تؤمن بضرورة البناء على الاتصال والترابط، الذي تستهدفه مبادرة الحزام والطريق للخروج بآليات جديدة؛ لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والإنساني بين الدول والشعوب.