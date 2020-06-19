كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وصول أول دفعة مجموعات اختبار كورونا من "اليونيسف" لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة اليونيسف، في بيان لها اليوم الخميس، عن وصول أولي الدفعات مكونه من 10 آلاف لمجموعات اختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى صنعاء.

وقالت المنظمة في بيان: "من المتوقع وصول شحنة إضافية مكونة من 8 آلاف مجموعة اختبار إلى عدن في الأيام القادمة"، مشيرة إلى أن استجابة المنظمة لـ"كوفيد - 19" في اليمن تعاني من نقص شديد في التمويل؛ حيث تم تلقي حتى الآن 10% فقط من نداء اليونيسف للتمويل البالغ 53 مليون دولار.

وأشادت اليونيسف بسخاء الجهات المانحة، مشيرة إلى أنه ظل ينقذ حياة الملايين من الأطفال، على مر السنين.

ومن جانبها، أوضحت ممثلة اليونيسف في اليمن سارة بيزولو نيانتي، أن مجموعات الاختبار ستسمح بإجراء اختبار أوسع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وإدارة الحالات المؤكدة في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح، موضحة أن اليونيسف ستواصل جلب الإمدادات الحيوية لليمن لدعم جهود الاستجابة وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,532 مليون إصابة، بينهم أكثر من 454 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,495 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.