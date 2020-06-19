ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 2295 قرصا طبيا مخدرا على متن شاحنة مسجلة بالمغرب

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من إجهاض محاولة تهريب 2295 قرصا طبيا مخدرا على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، يسوقها مواطن مغربي يبلغ من العمر 43 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من ضبط الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة مخبأة بعناية داخل الشاحنة، والتي كانت على متن باخرة قادمة من أحد موانئ إسبانيا في اتجاه المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وكذا تحديد كل المساهمين والمشاركين في محاولة تهريب هذه الكمية من المؤثرات العقلية نحو المغرب.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.