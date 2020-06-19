البرلمان الألماني يقرر تحسين أجور العاملين الأجانب بشركات داخل ألمانيا

الجمعة 19 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أصدر البرلمان الألماني "بوندستاج" تشريعا جديدا بمنح العاملين الأجانب في شركات بالاتحاد الأوروبي نفس الأجر ونفس الحقوق التي يحصل عليها زملاؤهم الألمان.

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و قرر البرلمان الألماني تطبيق هذه الخطوة مساء اليوم الخميس بعد أن صاغتها لجنة العاملين المبعوثين من دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذا لا يبقى من حق العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي المطالبة فقط بالحد الأدنى من الأجور، ولكن أيضا المطالبة بعقود عمل وفقا لما تلزم به القوانين المعمول بها في ألمانيا ومكافأة أعياد الميلاد وإعانة العطلة الصيفية وبدلات المخاطر.

وقال وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل إن مبدأ "نفس الأجر لنفس العمل في نفس المكان" سيتم دعمه حتى "يحصل عامل البناء القادم من بوخارست على نفس الأجر إن جاء مع زملائه للعمل في موقع بناء في بوخوم الألمانية".