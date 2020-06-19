شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على قصف قرى حدودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني في العراق وسلّمته مذكرة احتجاج، على خلفية القصف المدفعيّ الإيرانيّ لقرى عراقية حُدُوديّة تابعة لقضاء حاج عمران بمحافظة أربيل أمس الأول.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان صحفي مقتضب أن القصف المدفعي الإيراني الذي طال قرى عراقية في مرتفعات “آلانة” الثلاثاء الماضي، قد خلّف خسائر مادّية، وأضرارا بالممتلكات، وتسبب في ترويع الآمنين.