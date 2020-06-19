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إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من 260 ألفًا 

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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم دول القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 259036 حالة.

وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض (كوفيد-19) في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 114308 حالات شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6999 وفاة. ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر، ونيجيريا وغانا.

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