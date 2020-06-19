شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من 260 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض (كوفيد-19) في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 114308 حالات شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6999 وفاة. ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر، ونيجيريا وغانا.
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