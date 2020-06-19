شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صيني يؤكد السيطرة على تفشي الوباء في بكين والان نبدء بالتفاصيل

أكد خبير طبي صيني أمس الخميس، أن وضع مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة الصينية بكين تحت السيطرة، وتوقع أن ينخفض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن وو تشون يو، رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية، القول إنه رغم أن بكين تسجل حالات إصابة مؤكدة كل يوم، فإن هذا لا يعني أن جميع الحالات مصابة حديثا.

وأضاف وو في مؤتمر صحفي، إن الـ21 حالة إصابة المسجلة في بكين يوم الأربعاء، كانوا مصابين بالعدوى قبل 12 يونيو.

وتوقع الخبير الصيني تسجيل مزيد من الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن بأعداد أقل في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات.

وأثارت عودة ظهور كوفيد-19 الذي يعتقد أنه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر في وقت سيطرت الصين بشكل واسع على تفشيه عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق هذا العام.