شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعم جهود رئيس جيبوتي لتحقيق المصالحة بين الصوماليين والان نبدء بالتفاصيل

ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي مبادرة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال. وأعرب الدكتور السلمي في بيان أمس الخميس، عن دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود رئيس جمهورية جيبوتي المقدرة لتحقيق المصالحة بين الأشقاء الصوماليين، ودعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي تعزيزًا للأمن القومي العربي. وأشار السلمي إلى أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة، ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الإفريقي.

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