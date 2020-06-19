شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1218 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و88 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 387 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها، و 1938 حالة وفاة.