شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا المستجد إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 64 عاماً، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر 58 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما.

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