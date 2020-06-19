شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار الغزيرة ... انهيار أرضي في ساحل العاج يودي بحياة 13 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الانهيار الأرضي وقع في الضواحي الشمالية للمدينة حيث شهدت بعض الأحياء أمطارا غزيرة بأكثر من ثلاث مرات عما اعتادوا عليه بين 12 و15 يونيو حزيران.
وقال وزير الدفاع حامد باكايوكو للصحفيين "الحصيلة المؤقتة هي 13 قتيلا".
وقال اميدو سايلا رئيس بلدية أنياما لرويترز إن العدد سيرتفع على الأرجح.
وأضاف "قد ترتفع الحصيلة مع استمرار البحث. قد نجد ما لا يقل عن 20 قتيلا نتيجة للانهيار الأرضي لأنه لا تزال هناك منازل كثيرة لنفحصها".
والانهيارات الأرضية والفيضانات المميتة شائعة في أبيدجان خلال موسم الأمطار الذي يستمر من أبريل نيسان حتى أكتوبر تشرين الأول، وتودي عادة بحياة سكان تجمعات سكنية عشوائية مبنية على سفوح تلال متآكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الأمطار الغزيرة ... انهيار أرضي في ساحل العاج يودي بحياة 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.