شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار الغزيرة ... انهيار أرضي في ساحل العاج يودي بحياة 13 والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع في ساحل العاج إن انهيارا أرضيا وقع في ضواحي مدينة أبيدجان الرئيسية بسبب الأمطار الغزيرة أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الانهيار الأرضي وقع في الضواحي الشمالية للمدينة حيث شهدت بعض الأحياء أمطارا غزيرة بأكثر من ثلاث مرات عما اعتادوا عليه بين 12 و15 يونيو حزيران.

وقال وزير الدفاع حامد باكايوكو للصحفيين "الحصيلة المؤقتة هي 13 قتيلا".

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وقال اميدو سايلا رئيس بلدية أنياما لرويترز إن العدد سيرتفع على الأرجح.

وأضاف "قد ترتفع الحصيلة مع استمرار البحث. قد نجد ما لا يقل عن 20 قتيلا نتيجة للانهيار الأرضي لأنه لا تزال هناك منازل كثيرة لنفحصها".

والانهيارات الأرضية والفيضانات المميتة شائعة في أبيدجان خلال موسم الأمطار الذي يستمر من أبريل نيسان حتى أكتوبر تشرين الأول، وتودي عادة بحياة سكان تجمعات سكنية عشوائية مبنية على سفوح تلال متآكلة.