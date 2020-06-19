شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل أكبر معدل إصابات يومي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المدير العام للصحة العمومية سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة إن اثنين من المصابين بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين توفوا إلى 97 مصابا.
وكشف المسؤول الموريتاني أن 123 مصابا بالفيروس تعافوا تماما، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 550 مصابا.
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