شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 333 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا اليوم 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و 66 حالة وفاة. وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن أجمالي عدد الإصابات وصل إلى 238159 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34514 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 180544 حالة.

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