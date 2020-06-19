شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ... استمرار المرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة أسبوعا وتخفيف حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة ومیدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خیطان.
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