شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطلب رسمياً من الناتو التحقيق ضد تركيا والان نبدء بالتفاصيل
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: إن فرنسا طلبت من الحلف الأطلسي الرد على الإجراءات التركية "العدوانية" في البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأ تحقيقا في الحادث.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر صحفي افتراضي في بروكسل فتح تحقيق في الحادث الذي نددت به فرنسا بشأن تصرف السفن التركية خلال عملية لمراقبة حظر الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا في المتوسط.
ولفت ينس ستولتنبرغ النظر إلى أنه بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف "ستجري السلطات العسكرية للناتو تحقيقا لتوضيح الموقف وتسليط الضوء على الحادث .
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