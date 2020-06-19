شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية : كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدا كبيراً والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم أن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونج يانج لا تزال تمثل تهديدا ”غير عادي“ لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال ديفيد هيلفي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات للصحفيين: " كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا غير عادي للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر“.
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