شكرا لقرائتكم خبر عن 66 وفاة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا‭‭ ‬‬بواقع 66 حالة اليوم الخميس، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلا إلى 333 من 329 أمس الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.