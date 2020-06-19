شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على انتهاك الهند لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غورف أهلواليا لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على انتهاكات القوات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن عمليات القصف الأخيرة من جانب القوات الهندية أدت إلى مقتل أربعة مدنيين باكستانيين وإصابة آخرين. وأضافت أنه تم إبلاغ الجانب الهندي في مذكرة الاحتجاج بأن مثل هذه الأعمال التي تنتهك بوضوح اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 وتتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية بشكل كامل تزيد من تفاقم الأجواء المتوترة.

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