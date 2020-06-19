بنزيما واسينسيو يسقطان فالنسيا بثلاثية ويعززان وصافة ريال مدريد

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيما في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد لاعب فالنسيا لي كانج إن في الدقيقة 89.



ورفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي، برشلونة ، متصدر جدول الترتيب.

في المقابل توقف رصيد بلنسية عند 43 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.