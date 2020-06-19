الجيش اليمني يشن هجوما بالجوف وهزائم للحوثيين بمأرب

شن الجيش اليمني، هجوما خاطفا على تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمالي البلاد، فيما تعرض الانقلابيون لهزائم جديدة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال الجيش الوطني، في وقت مبكر من فجر الجمعة، إن قواته شنت هجوما استباقيا استهدف تجمّعاً لمليشيات الحوثي في جبهة "النضود" بمديرية خب الشعف بالجوف، كان الانقلابيون يخططون فيه للإغارة على مواقع القوات الحكومية، وفقا لبيان رسمي.

وأسفر الهجوم الخاطف، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلفها عناصر الانقلاب قبل أن يلوذوا بالفرار.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، المعارك على الأرض، وشنت غارات استهدفت 3 دوريات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، حسب البيان.

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خسائر باهظة

وفي مأرب، تعرضت مليشيا الحوثي الانقلابية لخسائر باهظة أثناء محاولتها تنفيذ محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش الوطني بجبهة "نجد العتق" ومديرية مدغل، شرق صنعاء.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل، حسب البيان.

وأشاد الفريق صغير بن عزيز، رئيس أركان الجيش اليمني، بالانتصارات التي تحققت، وأكد أن المليشيا الحوثية، مُنيت بهزيمة جديدة على الأرض، تضاف إلى سلسلة هزائمها السابقة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وقال المسؤول العسكري اليمني، إن المليشيات الانقلابية لا يُجدي معها الحوار ولا تقبل التعايش مع الآخر، فهي لا تفهم إلا لغة القوّة وهذا السبيل الوحيد لاستكمال تحرير الوطن وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي".