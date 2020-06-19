- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الألماني يقرر تحسين أجور العاملين الأجانب بشركات داخل ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أصدر البرلمان الألماني "بوندستاج" تشريعا جديدا بمنح العاملين الأجانب في شركات بالاتحاد الأوروبي نفس الأجر ونفس الحقوق التي يحصل عليها زملاؤهم الألمان.
و قرر البرلمان الألماني تطبيق هذه الخطوة مساء اليوم الخميس بعد أن صاغتها لجنة العاملين المبعوثين من دول الاتحاد الأوروبي.
وبهذا لا يبقى من حق العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي المطالبة فقط بالحد الأدنى من الأجور، ولكن أيضا المطالبة بعقود عمل وفقا لما تلزم به القوانين المعمول بها في ألمانيا ومكافأة أعياد الميلاد وإعانة العطلة الصيفية وبدلات المخاطر.
وقال وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل إن مبدأ "نفس الأجر لنفس العمل في نفس المكان" سيتم دعمه حتى "يحصل عامل البناء القادم من بوخارست على نفس الأجر إن جاء مع زملائه للعمل في موقع بناء في بوخوم الألمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الألماني يقرر تحسين أجور العاملين الأجانب بشركات داخل ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.